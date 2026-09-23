Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla marketlerdeki kontrollerini sürdürüyor. İlçe genelinde gerçekleştirilen son denetimlerde, tüketici haklarını ve alışveriş güvenliğini ilgilendiren çeşitli aykırılıklar belirlendi.

Son kullanma tarihi ve etiketler kontrol edildi

Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak'ın koordinasyonunda yürütülen denetimlerde, zincir marketlerin yanı sıra yerel marketler de kontrol edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde ürünlerin son tüketim ve tavsiye edilen tüketim tarihleri, etiket bilgileri ile satış sırasında uygulanan dara işlemleri mercek altına alındı.

Denetimler sırasında mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği 6 market şubesi hakkında 1 gün süreyle faaliyetten men kararı uygulandı.

“Hiçbir işletmeye ayrıcalık tanımıyoruz”

Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, denetimlerde işletmelerin büyüklüğüne veya markasına göre hareket edilmediğini belirtti.

Denetimlerin temel amacının Sincanlıların sağlığını, tüketici haklarını ve bütçesini korumak olduğunu ifade eden Ocak, “Denetimlerimizde marketlerin adına değil, mevzuata uygunluğuna bakıyoruz. Sincanlıların sağlığını, hakkını ve bütçesini korumak için denetimlerimizi taviz vermeden sürdüreceğiz” dedi.