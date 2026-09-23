Haliç Üniversitesi ile Özel Moodist Hastanesi arasında psikoloji eğitimi, klinik uygulamalar, bilimsel araştırmalar ve yapay zeka çalışmaları kapsamında kapsamlı bir işbirliğine gidildi.

İmzalanan protokolle öğrencilerin teorik eğitimlerini klinik deneyimle desteklemeleri, ortak bilimsel çalışmalar yürütülmesi ve ruh sağlığı alanında teknoloji odaklı projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

Üniversite bünyesinde psikoloji laboratuvarı kurulacak

İşbirliğinin öne çıkan projelerinden biri, üniversite bünyesinde kurulması planlanan “Moodist Haliç Lab - Psikoloji Uygulamaları Laboratuvarı” olacak.

Laboratuvarla psikoloji öğrencilerinin teorik bilgilerini uygulamalı eğitim ve klinik gözlem süreçleriyle pekiştirebilecekleri bir ortam oluşturulması amaçlanıyor.

Merkezde akademik araştırmaların yanı sıra AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları, klinik gözlem ve süpervizyon süreçleri ile öğrencilerin ruh sağlığı alanındaki çalışmalarının yürütülmesi planlanıyor.

Ruh sağlığında yapay zeka destekli erken uyarı sistemi

Protokolün teknoloji ayağında ise Yapay Zeka Entegreli Ruhsal Erken Uyarı Sistemi (RUS) geliştirilmesi hedefleniyor.

Projenin; klinik ihtiyaçların belirlenmesi, prototip geliştirilmesi, klinik doğrulama ve kullanıcı testleri aşamalarından geçirilmesi planlanıyor. İlerleyen dönemde sistemin, etik ilkeler ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin gereklilikler dikkate alınarak üniversitenin mobil uygulamasıyla entegre edilmesi de değerlendirilecek.

İki kurum, bu proje aracılığıyla yapay zekanın ruh sağlığı alanındaki kullanımına ilişkin akademik ve klinik çalışmalar yürütmeyi amaçlıyor.

“Akademik birikim ile klinik deneyim aynı zeminde buluştu”

İşbirliği kapsamında Moodist Hastanesi yetkilileri Haliç Üniversitesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy ile Moodist Medikal Direktörü Prof. Dr. Kültegin Öngel'in katıldığı görüşmede, öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve psikoloji ile ruh sağlığı alanlarında yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Bilal Aydın, işbirliğinin akademik birikim ile klinik deneyimi aynı zeminde buluşturduğunu belirtti.

Aydın, psikoloji eğitimi, araştırma, yapay zeka ve toplumsal farkındalık alanlarında yürütülecek ortak çalışmaların öğrencilere, akademisyenlere ve topluma katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Moodist Medikal Direktörü Prof. Dr. Kültegin Öngel ise işbirliğinin yalnızca bir eğitim protokolü olmadığını belirterek, akademi ile kliniğin birlikte bilgi üreteceği ve ruh sağlığı alanındaki yeni yaklaşımların geliştirileceği bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Öngel, yapay zeka destekli erken uyarı sisteminin insanın veya klinisyenin yerini alması yerine, doğru zamanda doğru desteğin sunulmasına katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesinin amaçlandığını belirtti.