Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararını ekibi ve yakın çalışma arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği istişarelerin ardından aldığını belirtti.

"Önceliğim hemşehrilerimize hizmet etmek"

Siyasi hayatı boyunca aldığı kararlarda önceliğinin Nallıhan'a ve ilçe halkına hizmet etmek olduğunu ifade eden Güngör, CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

Güngör, açıklamasında, "Bu kararımı, ekibim ve yakın çalışma arkadaşlarımla yaptığımız istişareler sonucunda, Nallıhan'a daha iyi hizmet edebilmek amacıyla aldım" ifadelerini kullandı.

"Nallıhan halkının emanetine sahip çıkacağım"

Parti aidiyetinden önce Nallıhan halkının kendisine verdiği sorumluluğun geldiğini belirten Güngör, bundan sonraki dönemde herhangi bir ayrım yapmadan ilçe sakinlerine hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Güngör, siyasi yol haritasını ise Nallıhanlıların görüş, öneri ve tavsiyelerini aldıktan sonra yol arkadaşlarıyla birlikte belirleyeceğini kaydetti.

Nallıhan Belediye Başkanı Güngör'ün CHP'den istifası, Ankara'da bugün açıklanan diğer belediye başkanı istifalarının ardından geldi.