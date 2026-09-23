YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve istifa eden 7 belediye başkanının siyasi geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yavaş ve diğer belediye başkanlarının alacakları kararlara saygılı olduklarını belirterek, “Türkiye’de hiçbir değer, ‘ya benimsin ya kara toprağın’ denilebilecek bir durumda değil” ifadelerini kullandı.

YENİ Parti’ye yaptığı davetin herhangi bir zorlamaya dayanmadığını vurgulayan Özel, “Ben herkesi YENİ Parti’ye davet ederken kimseyi gelmesi için zorlamayacağımı o gün de söylemiştim” dedi.