Baharın gelişini simgeleyen ve Türk dünyasında köklü bir yeri olan Nevruz Bayramı, resmi tatil takvimine dahil ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Yasa Taslağı çalışmaları tamamlandı. TBMM'nin tatile girmesi ve haziran ayındaki yoğun mevzuat gündemi nedeniyle sonbahara bırakılan düzenlemenin, ekim ayında Meclis açılır açılmaz Genel Kurul'a sunulması bekleniyor.

Yoğun Gündem Nedeniyle Sonbahara Kaldı

Nisan ayında taslağı tamamlanan düzenleme; Meclis'in haziran ayındaki 12. Yargı Paketi, öğrenci affı ve aile destek sistemleri gibi öncelikli başlıkları sebebiyle yeni döneme ertelendi. AK Parti kurmaylarının hazırladığı teklif, TBMM'nin ekim ayındaki açılış maratonunda öncelikli maddeler arasında yer alacak.

16,5 Güne Yükseliyor: İlk Tatil 2027'de

Mevcut mevzuata göre Türkiye'de sabit ve dini bayramlar dahil olmak üzere toplam 15,5 gün resmi tatil uygulanıyor. 21 Mart'ın eklenmesiyle birlikte:

Sabit resmi tatil gün sayısı 10'a yükselecek.

Yıllık toplam resmi izin süresi 16,5 güne ulaşacak.

Düzenlemenin kabul edilmesiyle birlikte çalışanlar ve öğrenciler ilk resmi Nevruz tatilini 21 Mart 2027 tarihinde yapacak.