İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilerin okula güvenli şekilde gidip gelmesi ve huzurlu bir ortamda eğitim görmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Alınan önlemlerin temel amacının çocukların güvenliğini sağlamak olduğunu ifade eden Çiftçi, “Biz öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okula gelmelerini, okulda huzurlu bir şekilde eğitim ve öğretim görmelerini ve sağ salim tekrar evlerine dönmelerini istiyoruz. Aldığımız bütün tedbirlerin gayesi ve maksadı bundan ibaret” dedi.

“Veliler de çocuklarını takip etsin”

Okul güvenliği konusunda ailelere de önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Çiftçi, velilere şöyle seslendi:

“Çocuk okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor; bunları mutlaka gözlemlesinler.”

Çiftçi ayrıca ailelerden çocuklarının okula devam edip etmediğini, kimlerle görüştüğünü ve okuldan çıktıktan sonra internet kafe ya da oyun salonlarına gidip gitmediğini takip etmelerini istedi.

“Gerekli tedbirlerimizi aldık”

Velilerin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirten Çiftçi, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıkların gerekli önlemleri aldığını söyledi.

Çiftçi, eğitim öğretim yılının huzurlu bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.