Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent’te öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlayan çalışmalarını sürdürüyor. ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 100. Yıl Gençlik Kütüphanesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen düzenlemelerle öğrencileri karşılamaya hazırlanıyor.

Kütüphanede öğrencilerin ders çalışırken ve araştırma yaparken daha rahat kullanabileceği alanlar yeniden düzenlenirken, kitap koleksiyonu da genişletildi.

Kitap koleksiyonu tek katta toplandı

Yıl Gençlik Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kitap sayısı artırıldı. Mevcut eserler ise öğrencilerin aradıkları kaynaklara daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla konu ve kategorilerine göre yeniden düzenlendi.

Daha önce kütüphanenin farklı katlarında bulunan kitap koleksiyonları, yapılan düzenlemeyle 1. katta oluşturulan genel koleksiyon alanında bir araya getirildi.

Kitapların konu ve kategorilerine göre yeniden sınıflandırılmasıyla öğrencilerin ihtiyaç duydukları kaynaklara daha hızlı ulaşması hedeflendi.

Öğrencilere farklı çalışma alanları sunuluyor

Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin ders çalışma ve araştırma ihtiyaçlarına cevap vermesi planlanan 100. Yıl Gençlik Kütüphanesi’nde sessiz ve sesli çalışma alanları bulunuyor.

Kütüphanede ayrıca öğrencilerin dijital kaynaklara erişebilmesi için dijital kütüphane hizmeti sunulurken, kafeterya alanı da öğrencilerin kullanımına açık olacak.

150 bini aşkın üye kullanımı

Açıldığı günden bu yana 150 bini aşkın üye kullanımına ulaşan 100. Yıl Gençlik Kütüphanesi, Ankara’da öğrencilerin eğitim ve araştırma faaliyetlerini destekleyen önemli merkezlerden biri olarak hizmet veriyor.

ABB, yeni eğitim öğretim döneminde de gençlerin eğitim süreçlerine katkı sunmak amacıyla kütüphane ve çalışma alanlarına yönelik çalışmalarını sürdürecek.