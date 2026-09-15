Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) iş birliğiyle düzenlenen İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX 2026), Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“Beyond Borders-Sınırların Ötesinde” temasıyla düzenlenen zirvede, dünyanın farklı bölgelerinden 65 küresel pazaryeri ve e-ticaret paydaşı Türk şirketleriyle bir araya geldi.

2 bin 500’den fazla iş görüşmesi yapıldı

Zirve kapsamında yaklaşık 2,75 trilyon dolarlık ticaret hacmini temsil eden küresel pazaryerleri ile Türk şirketleri arasında 2 bin 500’den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmeler sonucunda, Türk şirketlerinin küresel e-ticaret pazarındaki varlığını güçlendirmesi ve yeni ihracat bağlantıları kurması açısından önemli bir potansiyel ortaya çıktı. Gerçekleştirilen görüşmelerin önümüzdeki 5 yıllık dönemde 1,4 milyar dolarlık ticaret hacmine katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye’nin 2026 e-ihracat hedefi 6 milyar dolar

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, zirvenin resmi açılış programında yaptığı konuşmada Türkiye’nin e-ihracat hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bolat, Türkiye’nin 2026 yılı sonunda 6 milyar dolarlık e-ihracat hacmine ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Küresel e-ticaret pazarındaki büyümeye de dikkat çekilirken, 2019 yılında 3,2 trilyon dolar seviyesinde bulunan küresel e-ticaret hacminin 2026 yılında yaklaşık 7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye, küresel e-ticaret pazarından aldığı payı artırmak ve Türk firmalarının uluslararası dijital pazarlardaki etkinliğini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi ilk kez 2024’te düzenlendi

İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi’nin ilki 2024 yılında gerçekleştirildi.

İlk zirveye 25 ülkeden 3 binden fazla katılımcı ve 900’den fazla şirket katıldı. Zirvede 33 küresel pazaryeri ile Türk şirketleri arasında 2 binden fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

IGEXX 2026 ise katılımcı sayısı, küresel pazaryeri çeşitliliği ve ortaya çıkan ticaret potansiyeli açısından Türkiye’nin e-ihracat hedefleri bakımından önemli organizasyonlardan biri oldu.