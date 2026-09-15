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Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Doku’nun akıbetine ilişkin soruşturma sürüyor.

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Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun bulunmasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 5’i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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