Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun bulunmasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 5’i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakimlik karşısına çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son tutuklamalarla birlikte Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 36’ya yükseldi.
Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Doku’nun akıbetine ilişkin soruşturma sürüyor.
Muhabir: Melisa Sapaz