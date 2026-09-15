ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekanın gelecekte insanlığın kontrolünden çıkacağı yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang’ın Los Angeles’ta düzenlenen All-In Summit’teki konuşması sırasında telefonla yayına bağlanan Trump, yapay zekaya ilişkin felaket senaryolarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Trump, “Yapay zekayla ilgili son dönemde duyulan endişeler tamamen sahtekarlık. Robotlar kontrolü ele falan almayacak” ifadelerini kullandı. Yapay zekanın geliştirilmesinde dikkatli davranılması gerektiğini kabul eden Trump, teknolojik ilerlemenin korkular nedeniyle durdurulmaması gerektiğini söyledi.

HUANG: GÜVENLİK SON DERECE ÖNEMLİ

Jensen Huang ise yapay zeka güvenliğinin büyük önem taşıdığını ancak teknolojinin insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşturacağı yönündeki tahminlerin bilimsel temele dayanmadığını belirtti.

ABD’nin yapay zeka alanındaki liderliğini güvenli ve sorumlu biçimde sürdürebileceğini söyleyen Huang, güvenlik tartışmalarının teknolojik gelişmeyi engellememesi gerektiğini ifade etti.

Yapay zekanın gelecekte insanlığın kontrolünden çıkabileceğine ilişkin tartışmalar, eski Anthropic araştırmacısı Jacob Coxon’ın teknolojinin on yılın sonuna kadar büyük bir felakete yol açabileceği yönündeki açıklamalarının ardından yeniden gündeme gelmişti.