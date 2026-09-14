Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara’da tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış töreninde öğrencilere ve öğretmenlere seslendi. Erdoğan, Türkiye’nin eğitim alanındaki yatırımlarına dikkat çekerken PISA 2025 sonuçlarını değerlendirdi ve gençlere önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ankara’daki Gazi Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törene katıldı. “2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara’da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni”nde konuşan Erdoğan, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Eğitim yılının her başlangıcında gençlerin gelişimine tanıklık etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Türkiye’de farklı alanlarda başarı gösteren bir gençliğin yetiştiğini söyledi. Gençlerin dünyayı takip ettiğini, teknolojiden yararlandığını ve kendilerini geliştirmek için çaba gösterdiğini belirten Erdoğan, eğitim başta olmak üzere spor, sanat ve bilim alanlarında öğrencilerin başarılarının yükseldiğini ifade etti.

Erdoğan’dan PISA 2025 değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının önemli bölümünde OECD tarafından 91 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen PISA 2025 sonuçlarına değindi.

Türkiye’nin fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanlarında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla yükselten ülke olduğunu belirten Erdoğan, üç alanda da performansını belirgin biçimde artıran tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Erdoğan, avantajlı ve dezavantajlı öğrenci grupları arasındaki performans açısından da Türkiye’nin dikkat çekici bir sonuç ortaya koyduğunu ifade etti. PISA sonuçlarında elde edilen başarı nedeniyle öğretmen, öğrenci ve velileri tebrik eden Erdoğan, söz konusu başarının küçümsenmeye çalışıldığını savundu.

Başarıların siyasi veya ideolojik tartışmaların konusu yapılmaması gerektiğini belirten Erdoğan, eğitim camiasının elde ettiği sonuçtan dolayı moralini bozmaması çağrısında bulundu. Erdoğan, öğrenciler ve öğretmenlerle gurur duyduğunu dile getirerek gençlerin Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Eğitime özel önem verdik”

Türkiye’nin geleceğinin güçlü bir eğitim sistemiyle şekilleneceğini belirten Erdoğan, iktidarları döneminde eğitimi öncelikli alanlardan biri olarak gördüklerini söyledi.

2002 yılında merkezi bütçeden eğitime ayrılan payın yüzde 7,6 seviyesinde olduğunu hatırlatan Erdoğan, eğitim bütçesinin 2026 yılında yüzde 15,33’e yükseldiğini belirtti.

Derslik sayısındaki artışa da dikkat çeken Erdoğan, 2002’de 343 bin olan derslik sayısının bugün 626 bine ulaştığını açıkladı.

Ankara’da son iki yılda eğitim yatırımlarına yaklaşık 1 milyar 989 milyon lira kaynak ayrıldığını belirten Erdoğan, bu süreçte 30 yeni okulun tamamlandığını ve 544 yeni dersliğin öğrencilerin hizmetine sunulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kapsamında Ankara’da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılışının gerçekleştirildiğini belirterek yeni okulların Ankara’ya hayırlı olmasını temenni etti.

“Hedefimiz yarının Türkiye’sini inşa etmek”

Eğitim yatırımlarının yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak amacı taşımadığını belirten Erdoğan, söz konusu çalışmaların Türkiye’nin geleceğine yönelik olduğunu söyledi.

Erdoğan, farklı gelir gruplarından gelen tüm çocukların eşit ve adil eğitim imkanlarına ulaşmasının önemine dikkat çekti. Öğretmenlerin görevlerini daha iyi şartlarda yerine getirebilmesi ve Ankara’nın tüm ilçelerinde öğrencilerin kaliteli eğitim alabilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Ücretsiz ders kitabı uygulamasına da değinen Erdoğan, 2003 yılından bu yana sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 4 milyar 306 milyondan fazla ders kitabının öğrencilere ulaştırıldığını açıkladı.

Türkiye’nin eğitim altyapısını daha da güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, eğitimde fırsat eşitliği ve kaliteyi artırmanın öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

“Ayakta kalmak için nitelikli eğitime ihtiyacımız var”

Dünyada bilim ve teknolojinin hızlı biçimde geliştiğine dikkat çeken Erdoğan, küresel rekabetin giderek yoğunlaştığını ifade etti.

Eğitimde ilerlemenin yalnızca ekonomik kalkınma açısından değil, ülkelerin uluslararası rekabette varlığını sürdürebilmesi açısından da belirleyici olduğunu belirten Erdoğan, öğrencilerin dünyayı yakından tanıması gerektiğini söyledi.

Gençlerin kendi ülkelerini ve milletlerini tanırken dünyanın farklı bölgeleri hakkında da bilgi sahibi olması gerektiğini ifade eden Erdoğan, internet, yapay zeka ve diğer teknolojik imkanların bilinçli kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Teknolojinin sağladığı fırsatlardan yararlanırken beraberindeki risklere karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirten Erdoğan, öğrencilerin teknolojiye bağımlı hale gelmemesi gerektiğini söyledi.

Öğretmenlerin öğrencilerin yalnızca akademik başarısına değil, iyi bireyler olarak yetişmesine de katkı sağlaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, ailelerin de sınav başarısının yanı sıra çocukların ahlaki ve toplumsal değerlerini önemsemesi gerektiğini dile getirdi.

“Yetkin ve erdemli bir nesil hedefliyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bu anlayış doğrultusunda hazırlandığını belirtti.

Modelin temelinde çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle Türkiye’nin köklü değerlerinin bir araya getirilmesinin bulunduğunu söyleyen Erdoğan, öğrencilerin yalnızca bilgi ezberleyen bireyler olarak değil; öğrendiklerini kullanabilen, eleştirel düşünebilen ve sorunlara çözüm üretebilen kişiler olarak yetişmesini hedeflediklerini ifade etti.

Geleceğin mühendislerinin, doktorlarının, öğretmenlerinin, bilim insanlarının, sanatçılarının ve yazarlarının bugünün okullarından yetişeceğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin geleceğinde gençlerin önemli bir rol üstleneceğini söyledi.

Gençlerin ülkenin geleceğini taşıyabilecek donanıma sahip olmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, bilgiyi bilimle, değerleri ve vatan sevgisini ise güçlü bir bilinçle birleştiren nesillerin Türkiye Yüzyılı’nın en önemli güvencesi olacağını dile getirdi.

Erdoğan’dan öğrencilere: “Büyük düşünün”

Konuşmasının son bölümünde doğrudan öğrencilere seslenen Erdoğan, gençlerden kendileri için büyük hedefler belirlemelerini istedi.

Öğrencilerin yetenek, imkan ve birikim açısından dünyanın farklı ülkelerindeki akranlarından geri kalmadığını belirten Erdoğan, gençlerin öğretmenleri ve aileleri tarafından desteklendiğini söyledi.

Öğrencilerin sosyal medyada karşılaştıkları olumsuz ve gerçeği yansıtmayan içerikler nedeniyle geleceklerine ilişkin umutsuzluğa kapılmamaları gerektiğini belirten Erdoğan, düzenli ve disiplinli çalışmanın başarıya ulaşmada önemli olduğunu vurguladı.

Gençlere bilgilerini sürekli artırmaları, yeni fikirler edinmeleri ve merak duygularını canlı tutmaları çağrısında bulunan Erdoğan, Türkiye’nin geleceğini öğrencilerin gözlerindeki umut ve heyecanda gördüğünü söyledi.

Yeni eğitim yılının ilk zili Erdoğan ile çaldı

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdim edildi. Ankara’da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılışı, Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen kurdele kesimiyle yapıldı.

Açılış sırasında duayı Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Harun Yılmaz okudu. Erdoğan daha sonra sahnede bulunan öğrencilerle birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılının açılış zilini çaldı.

Törende öğrenciler tarafından müzik dinletileri de gerçekleştirildi. Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri “Uzun İnce Bir Yoldayım” ve “Sakarya Türküsü”nü seslendirirken, Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu öğrencileri “İlim İlim Bilmektir” ve “Çayeli’nden Öteye” eserlerini seslendirdi.