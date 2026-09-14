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Polis ekipleri, olayın kesin nedenini ve Memiş’in ölümüne ilişkin tüm detayları belirlemek için soruşturma başlattı.

Ayşe Memiş’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaptı.

Memiş’in ölümünün yaklaşık 20 gün önce gerçekleşmiş olabileceği değerlendirilirken, ölüm nedeni ise “şüpheli” olarak kayıtlara geçirildi.

Olay yerine gelen adli tıp doktorunun ilk incelemesinde, cesedin vücut bütünlüğünün bozulduğu tespit edildi.

İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla dairenin balkonuna ulaşarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde Memiş, mutfakta hareketsiz halde bulundu.

Ekipler, kapının açılmaması üzerine eve farklı bir noktadan girmek için çalışma başlattı.

İhbarın ardından adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Ayşe Memiş’in yaşadığı evden yayılan kötü kokuyu fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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