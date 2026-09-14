Olay, Yunusemre ilçesi Topçu Asım Mahallesi 3514 Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın son katındaki dairede meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Ayşe Memiş’in yaşadığı evden yayılan kötü kokuyu fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbarın ardından adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE EKİPLERİ BALKONDAN GİRDİ
Ekipler, kapının açılmaması üzerine eve farklı bir noktadan girmek için çalışma başlattı.
İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla dairenin balkonuna ulaşarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde Memiş, mutfakta hareketsiz halde bulundu.
Sağlık görevlilerinin incelemesinde 65 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLÜMÜN YAKLAŞIK 20 GÜN ÖNCE GERÇEKLEŞTİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ
Olay yerine gelen adli tıp doktorunun ilk incelemesinde, cesedin vücut bütünlüğünün bozulduğu tespit edildi.
Memiş’in ölümünün yaklaşık 20 gün önce gerçekleşmiş olabileceği değerlendirilirken, ölüm nedeni ise “şüpheli” olarak kayıtlara geçirildi.
Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaptı.
CANSIZ BEDENİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
Ayşe Memiş’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın kesin nedenini ve Memiş’in ölümüne ilişkin tüm detayları belirlemek için soruşturma başlattı.