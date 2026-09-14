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Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.Y. ve E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yapılan aramalarda 55,47 gram metamfetamin, 11 sentetik hap ve 1,31 gram esrar bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında R.Y. (33) ve E.K.’nin (24) bulunduğu adres ile otomobilde arama gerçekleştirildi.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

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