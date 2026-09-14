Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında R.Y. (33) ve E.K.’nin (24) bulunduğu adres ile otomobilde arama gerçekleştirildi.
METAMFETAEMİN VE SENTETİK HAP EL GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda 55,47 gram metamfetamin, 11 sentetik hap ve 1,31 gram esrar bulundu.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.Y. ve E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA