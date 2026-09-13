Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti Dostluk Derneği’nin 55'inci yılda Çin'de önemli bir toplantıya imza atılacak.

Sonsöz Gazetesi’nden Rıza Pehlivan’ın haberine göre; Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti Dostluk Derneği ve Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) Yönetim Kurulu Başkanı M. Şükrü Koçoğlu, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55. yılında bir kez daha Çin’de Türkiye’yi temsil edecek.

ÇİN’DE 15-20 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ÜST DÜZEY TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRECEK

TÜTAV Yönetim Kurulu Başkanı M. Şükrü Koçoğlu başkanlığındaki Türk heyeti, Çin'in halklar arası diplomasi alanındaki en önemli kuruluşlarından “Çin Halkının Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği”nin (CPAFFC) resmî davetlisi olarak 15-20 Eylül 2026 tarihleri arasında Çin'e gidecek.

Heyetin, CPAFFC Başkanı Dr. Yang Wanming başta olmak üzere Çin tarafındaki dostluk kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelmesi; ayrıca Jiangxi eyaleti başkanı ve dostluk kuruluşlarının temsilcileriyle temaslarda bulunması öngörülüyor.

İş Birliği Ayrıca; Shangrao'da gerçekleştirilecek 3. Çin-Türkiye Halklar Arası Dostluk ve Diyaloğu ise ziyaretin en önemli buluşmalarından birini oluşturacak. “Halkların Bilgeliğini Bir Araya Getirmek, Çin-Türkiye Dostluğu İçin Yeni Bir Temel Oluşturmak” temasıyla gerçekleştirilecek toplantıda iki ülkeden temsilciler, somut iş birliği olanakları ve kültürel ilişkilerin geleceğini ele alacak, ayrıca M. Şükrü Koçoğlu açılış konuşması yapacak.

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