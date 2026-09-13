Bursa’nın İznik ilçesinde domates yüklü kamyon, viraja hızlı girince yol kenarında park halindeki otomobile çarparak devrildi. Kazada kamyonda bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, kabinde sıkışan sürücü yaralandı.
Domates yüklü kamyon virajda kontrolden çıktı
Kaza, saat 14.00 sıralarında İznik-Yenişehir kara yolunun Derbent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 TCA 07 plakalı domates yüklü kamyonun sürücüsü viraja hızlı girdi.
Kontrolden çıkan kamyon, yol kenarında park halinde bulunan 59 ABK 976 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. Yan yatarak bir süre sürüklenen kamyon, ardından bariyerlere çarparak durabildi.
Sürücü kabinde sıkıştı
Kazada kamyonun sürücüsü ile yanında bulunan kişi kabinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kamyonda bulunan diğer kişinin ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İznik-Yenişehir yolundaki kazayla ilgili soruşturma
Kazada yaşamını yitiren kişinin cenazesi, gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, İznik-Yenişehir yolunda meydana gelen kamyon kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.