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Kazada yaşamını yitiren kişinin cenazesi, gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, İznik-Yenişehir yolunda meydana gelen kamyon kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonda bulunan diğer kişinin ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada kamyonun sürücüsü ile yanında bulunan kişi kabinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan kamyon, yol kenarında park halinde bulunan 59 ABK 976 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. Yan yatarak bir süre sürüklenen kamyon, ardından bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İznik-Yenişehir kara yolunun Derbent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 TCA 07 plakalı domates yüklü kamyonun sürücüsü viraja hızlı girdi.

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