Yapay zekanın gelişim hızının güvenlik çalışmalarını geride bırakabileceği yönündeki uyarılar teknoloji dünyasında tartışma yarattı. Anthropic Üst Yöneticisi Dario Amodei’nin açıklamalarının ardından Elon Musk ve OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman’dan destek gelirken, uzmanlar yapay zeka çalışmalarının durdurulması yerine güvenlik, inovasyon ve regülasyon arasında denge kurulması gerektiğini vurguladı.

Yapay zeka şirketlerinden art arda uyarılar

Anthropic Üst Yöneticisi Dario Amodei, yapay zekanın yeni nesil sistemlerin geliştirilmesinde giderek daha fazla rol üstlendiğine dikkat çekerek, teknolojideki hızlı ilerlemenin sistemleri anlama ve kontrol etme kapasitesinin önüne geçebileceği uyarısında bulundu.

Amodei’nin açıklamalarına Elon Musk, X hesabından yaptığı “Dario haklı” paylaşımıyla destek verdi. OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman da öneriye katıldığını ve bağımsız değerlendirme konusunda benzer bir adım atacaklarını belirtti.

Bu açıklamaların ardından yapay zeka sektöründeki uzmanlar da teknolojinin geleceği, güvenlik riskleri ve yapay zeka düzenlemeleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

“Yapay zeka çalışmalarını durdurmak çözüm değil”

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, yapay zeka yeteneklerinin gelişme hızının güvenlik çalışmalarını geride bırakabileceğine ilişkin uyarıların dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Küçükşabanoğlu, yapay zeka teknolojisini geliştiren şirketlerin içerisinden gelen benzer açıklamaların toplumda kaygı oluşturmasının doğal olduğunu belirterek, buna rağmen yapay zeka çalışmalarının tamamen durdurulmasının doğru olmayacağını ifade etti.

Teknoloji şirketleri arasındaki yoğun rekabetin yapay zekanın gelişim hızını artırdığını belirten Küçükşabanoğlu, devletlerin ve toplumların ise bu dönüşüme aynı hızda hazırlanmakta zorlandığını kaydetti.

“Çağın anahtar kelimesi denge olmalı”

Küçükşabanoğlu, yapay zeka teknolojisinin gelişimi ile kamu politikaları, hukuk, eğitim ve iş gücü piyasasının dönüşümü arasında fark oluştuğuna dikkat çekti.

Teknoloji şirketlerinin sahip olduğu veri, insan kaynağı ve teknolojik kapasitenin giderek büyüdüğünü belirten Küçükşabanoğlu, bu durumun gelecekte küresel güç dengelerini de etkileyebileceğini söyledi.

Küçükşabanoğlu, yapay zekanın tamamen kontrolsüz biçimde geliştirilmesini doğru bulmadığını belirterek, “Yapay zekayı durdurmak çözüm değil, tamamen kontrolsüz bırakmak da çözüm değil. Yapay zeka çağının anahtar kelimesi ‘denge’ olmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekada devletlerin rolü tartışılıyor

Küçükşabanoğlu, yapay zeka alanında yalnızca şirketler arasındaki rekabetin değil, güvenlik ve etik konularında işbirliğinin de güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yapay zekanın tüm toplumu etkileyen bir teknoloji olduğuna işaret eden Küçükşabanoğlu, özel sektörün inovasyon gücünün korunması gerektiğini ancak güvenlik sınırları, kamu yararı ve düzenleyici çerçevenin oluşturulmasında devletlerin merkezde olması gerektiğini söyledi.

Küçükşabanoğlu, yapay zekada hız ile güvenlik, inovasyon ile regülasyon, rekabet ile işbirliği arasında doğru dengenin kurulmasının önemine dikkat çekti.

Uzmanlardan etik ve yönetişim çağrısı

Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsünden Dr. Emel Sokullu da yapay zeka teknolojisinin gelişiminde etik ilkelerin teknolojik ilerlemeyle birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

Teknolojik gelişmelerin hızının, etik ve toplumsal etkilerin yeterince tartışılmasını zorlaştırabildiğini ifade eden Sokullu, yapay zekanın geleceğinin yalnızca teknoloji şirketleri ve bilim insanları tarafından şekillendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Sokullu, yapay zeka konusunda bilim insanları, teknoloji geliştiricileri, karar vericiler ve toplum arasında güçlü bir iletişim kurulması gerektiğini vurguladı. Sivil toplumun da sürece aktif şekilde dahil edilmesinin, yapay zekanın insan ve toplum yararını gözeten etik bir çerçevede geliştirilmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

Yapay zekanın geleceği için ortak hareket çağrısı

Uzmanların değerlendirmeleri, yapay zekanın gelişiminin yalnızca teknolojik rekabet açısından değil; yapay zeka güvenliği, etik, regülasyon, kamu politikaları ve toplumsal hazırlık açısından da ele alınması gerektiğine işaret ediyor.