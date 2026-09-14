Yenilik Partisi, Özgür Özel’in genel başkanlığında kurulan Yeni Parti’nin isminin kendi parti adlarıyla benzerlik taşıdığı gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Partiden yapılan başvuruda, iki ismin vatandaşlar tarafından karıştırılabileceği savunularak Yeni Parti’nin adının değiştirilmesi istendi.

Yenilik Partisi, yeni kurulan Yeni Parti’nin isminin değiştirilmesi talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Yenilik Partisi Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Oya Baksı Işık imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosuna sunulan dilekçede, Yeni Parti ile Yenilik Partisi isimlerinin benzerlik taşıdığı belirtildi.

Başvuruda, “Yeni”, “Yenilik” ve “Yenilikçi” ifadelerinin toplumda birbirine yakın anlamlarda kullanıldığı, bu nedenle iki siyasi partinin vatandaşlar tarafından ayırt edilmesinin zorlaşabileceği ileri sürüldü.

“Yeni” ve “Yenilik” ifadeleri karışıklığa yol açabilir

Dilekçede, vatandaşların “Yeni” ile “Yenilik” ifadelerini kolaylıkla ayırt edemediği savunuldu.

Başvuruda, “Yeni” kelimesine eklenen başka bir ifade bulunmaması nedeniyle bu ismin doğrudan “Yenilik” kelimesini çağrıştırdığı öne sürüldü. Ayrıca Türkçede “Yeni” ve “Yenilik” kelimelerinin benzer bağlamlarda kullanıldığı belirtilerek, iki parti arasında isim karışıklığı yaşanabileceği ifade edildi.

2024 yılındaki karar emsal gösterildi

Yenilik Partisinin başvurusunda, Yükselen Türkiye Partisi Genel Başkanı Duygu Çil Sucuka’nın 19 Aralık 2024’te “Yeni Parti” ismini almak için yaptığı başvurunun, “Yenilik Partisi” ile isim benzerliği bulunduğu gerekçesiyle Yargıtay tarafından reddedildiği hatırlatıldı.

Söz konusu kararın mevcut Yeni Parti için de emsal kabul edilmesi talep edildi.

Dilekçede, daha önce benzer isim nedeniyle verilen kararın Yeni Parti’ye de uygulanması istenerek, partinin isminin değiştirilmesi talebi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının değerlendirmesine sunuldu.