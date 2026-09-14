SÜMER TAŞKIRAN

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keçiören İlçe Başkanı Sadık Erkmen, gazetemiz SONSÖZ’e özel açıklamalarda bulundu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; siyasete gençlik kollarından başlayarak CHP çatısı altında yaklaşık 23-24 yıldır mücadele verdiğini belirten Erkmen, Keçiören’de gençlerin ve kadınların siyasete daha güçlü katılımı için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

CHP’de son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Erkmen, parti içindeki ayrışmanın CHP’nin tarihsel kimliğine zarar vermemesi gerektiğini savundu. Erkmen, CHP’nin kişilere değil, kurumsal yapıya dayalı bir parti olduğunu vurgulayarak, “Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bugün genel başkan kimse, partinin kurumsal kararlarına uyarız. CHP kimsenin kişisel sahipleneceği bir yer değildir” ifadelerini kullandı.

“23 YILDIR BU ÇATI ALTINDA MÜCADELE EDİYORUM”

Siyasete 18 yaşında CHP’ye üye olarak başladığını anlatan Erkmen, gençlik kollarından itibaren parti içerisinde görev aldığını belirtti. Erkmen, “Ortalama 23-24 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde, gençlik kollarından itibaren mücadele ediyorum. 2004-2005 yıllarında, 18 yaşında üye oldum. Genç yapılanmalar içerisinde CHP’nin bir aile olduğunu, bir aile olabileceğini gördük” dedi. Bugün ilçe başkanı olarak özellikle gençler ve kadınlar konusunda çalışmalarını artırmak istediğini dile getiren Erkmen, yıllar içerisinde edindiği tecrübeyi yeni kuşaklara aktarmanın önemine dikkat çekti. “Bize bizden önce gelen ablalarımız ve ağabeylerimiz çok şey öğretti. Biz de onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak bugünlere geldik. Şimdi bizim görevimiz, bu birikimi genç arkadaşlarımıza aktarmak” diyen Erkmen, siyasette yeni kadroların önünün açılması gerektiğini söyledi.

“GENÇLERİN EN BÜYÜK SORUNU GEÇİM VE İSTİHDAM”

Türkiye’de gençlerin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan birinin ekonomik sıkıntılar olduğunu belirten Erkmen, ekonomik şartların gençlerin siyasete katılımını da etkilediğini ifade etti. Erkmen, CHP ilçe örgütüne gelen gençlerin önemli bölümünün iş talebiyle karşılaştığını belirterek şöyle konuştu:

“Bugün gençlerimizin ilk kapıyı çaldığında istedikleri şeylerden biri iş. Ekonomik kriz nedeniyle gençlerin siyaset yapması da zorlaşıyor. İnsanların cebinde para olmayınca siyasete zaman ayırmaları kolay olmuyor. Bir gün geliyor, üç gün gelemiyor, beş gün geliyor, on gün gelemiyor. Çünkü hayatını devam ettirmek zorunda.”

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