Olay, saat 16.00 sıralarında, Veysel Karani Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahlarla birbirine ateş etti. Mahallede tedirginliğe sebep olan olayda, kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İsimleri öğrenilmeyen yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Polis ekipleri, olayın ardından sokakta güvenlik önlemi aldı, silahlı kavgaya karışan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.