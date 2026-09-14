Kaza, akşam saatlerinde Bor-Zengen kara yolu Kızılca köyünde yaşandı. Lastiğin patlaması sonucu şoförün kontrolünü yitirdiği 33 LF 072 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye jandarma ekipleri gönderildi. İtfaiye erleri, araçta sıkışan yaralıları çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Jandarma, kazaya dair inceleme başlattı.
Kaynak: DHA