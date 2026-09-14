Olay, dün gece saatlerinde Keçiören'in Kavacık Subayevleri Mahallesi'nde yaşandı. Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen uygulama esnasında, bir araç sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Ekiplerin araçtan inmesi yönündeki ikazlarına rağmen sürücü, polis aracına çarpıp olay yerinden kaçtı. Sürücünün kullandığı araç kısa süre sonra 43'üncü Sokak'ta terk edilmiş olarak bulundu. Yapılan çalışmayla kimliği tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sürücünün kullandığı araç, 120 gün süreyle otoparka çekildi, sürücü belgesine 4 ay süreyle el konuldu ve 290 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ikametinde ve iş yerinde düzenlenen aramalarda 1 av tüfeği ile 4 fişek ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA