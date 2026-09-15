Dünya genelinde 15 Eylül, Uluslararası Demokrasi Günü olarak kutlanıyor. Bu özel gün, demokratik değerlerin korunması ve toplumların yönetime etkin biçimde katılmasının önemine dikkat çekiyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2007 yılında aldığı kararla 15 Eylül’ü Uluslararası Demokrasi Günü ilan etti. İlk kez 2008’de kutlanan gün; hükümetleri, parlamentoları ve sivil toplum kuruluşlarını demokrasinin durumunu değerlendirmeye davet ediyor.

DEMOKRASİ YALNIZCA SANDIKTAN İBARET DEĞİL

Demokrasi, halkın temsilcilerini seçmesinin yanı sıra düşünce ve ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, eşitlik, çoğulculuk ve temel hakların güvence altına alınmasını da kapsıyor.

Uluslararası Demokrasi Günü’nde özellikle özgür basının, şeffaf yönetimin ve toplumun karar alma süreçlerine katılmasının demokratik sistemlerin devamlılığı açısından taşıdığı önem vurgulanıyor.

Birleşmiş Milletler, demokrasinin tek bir modele dayanmadığını ancak insan haklarıyla karşılıklı olarak birbirini desteklediğini belirtiyor. 15 Eylül dolayısıyla dünyanın farklı ülkelerinde paneller, eğitim programları ve farkındalık etkinlikleri düzenleniyor.