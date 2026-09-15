Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları ve ekonomik düzeni bozdukları öne sürülen büyük dağıtıcı firmalara yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi.

Soruşturma kapsamında, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hâkimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Soruşturma; fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülüyor.

Bu kapsamda 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı. Soruşturmanın, yaş sebze ve meyve piyasasında üreticiden tüketiciye uzanan fiyat zincirindeki usulsüzlüklerin ortaya çıkarılmasına yönelik olduğu belirtildi.