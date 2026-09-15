Altın fiyatlarında haftanın ikinci işlem gününde sınırlı düşüş görüldü. Yatırımcıların gözü küresel piyasalardaki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına çevrilirken, gram altın 6 bin 700 lira seviyesinde işlem görüyor.

15 Eylül 2026 Salı günü saat 10.00 itibarıyla serbest piyasada gram altının alış fiyatı 6.709,64 TL, satış fiyatı ise 6.710,61 TL oldu. Gram altın önceki güne göre yüzde 0,15 geriledi.

Çeyrek altın 10.971,85 TL, Cumhuriyet altını ise 43.753,17 TL satış fiyatından işlem görüyor. Ons altın da yüzde 0,13'lük düşüşle 4 bin 294 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altında gözler Fed'in faiz kararında

Küresel piyasalarda altının seyri açısından Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararı yakından takip ediliyor. Faiz kararına ilişkin beklentilerin ons altın üzerinde etkili olması beklenirken, yurt içinde gram altının yönünde dolar kuru ve ons altındaki hareketlilik belirleyici oluyor.

15 Eylül 2026 güncel altın fiyatları:

Gram altın: 6.710,61 TL

6.710,61 TL Çeyrek altın: 10.971,85 TL

10.971,85 TL Cumhuriyet altını: 43.753,17 TL

43.753,17 TL Ons altın: 4.294 dolar

Fiyatlar piyasa hareketlerine bağlı olarak gün içerisinde değişiklik gösterebilir.