MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP’den ayrılan 90 milletvekilinin 24 Temmuz 2026’da “Yeni Parti” adıyla siyasi parti kurduğunu belirterek, parti ismine ilişkin yaşanan tartışmalar üzerinden siyasi partilerin kuruluş şartlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu.

Yıldız, “Yenilik Partisi” adıyla daha önce kurulmuş olan bir siyasi partinin temsilcisinin “Yeni Parti” ismine itiraz etmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yeni kurulan partiye adını değiştirmesi yönünde uyarıda bulunduğunu aktardı. Türkiye’de siyasi parti sayısına da dikkat çeken Yıldız, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarında 189 siyasi parti bulunduğunu, Yüksek Seçim Kurulu’nun 2026/159 sayılı kararına göre ise seçime katılma yeterliliğine sahip parti sayısının 41 olduğunu ifade etti.

14 Mayıs 2023’te gerçekleştirilen milletvekili genel seçimlerine katılan siyasi partilerin oy oranlarına da değinen Yıldız, bazı partilerin binde seviyesinde oy aldığını belirterek, “tabela partisi” olarak nitelendirdiği partilerin toplumsal hayata katkısının tartışılması gerektiğini söyledi.

Yıldız, son milletvekili genel seçimlerine katılan 24 siyasi partinin 14’ünün yüzde 0,1 ile yüzde 0,2 arasında oy aldığını belirterek, bazı siyasi partilerin ülke genelinde 100-200 üyeye dahi sahip olmadığını savundu.

“SİYASİ PARTİ KURMAK ŞİRKET KURMAKTAN KOLAY”

Siyasi parti kurmanın şirket kurmaktan daha kolay hale geldiğini daha önce de dile getirdiğini belirten Yıldız, yeni bir Siyasi Partiler Kanunu’na ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Yıldız, siyasi partilerin kuruluş şartlarının ağırlaştırılmasına yönelik önerisini de paylaşarak, en az 41 ilde ve bu illerin üçte bir ilçelerinde gerekli teşkilatlanmanın sağlanması, belirli bir üye sayısına ulaşılması ve bu üyelerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tasdik edilerek İçişleri Bakanlığı’na teslim edilmesi gibi şartların aranabileceğini belirtti.

Yıldız, bu şartları yerine getirmeyen siyasi partilerin kuruluşlarını tamamlamamış sayılmasını önerdi.