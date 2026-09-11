AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı tarafından Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yeni Üye ve Meclis Üyeleri Katılım Programı'nda yeni üyelere rozetleri takıldı. Bu katılımın ardından meclisteki sandalye dağılımı ve çoğunluk el değiştirdi.
Mecliste Çoğunluk Cumhur İttifakı'na Geçti
Gerçekleşen geçişlerin ardından Bahçelievler Belediye Meclisi'ndeki yeni sandalye dağılımı şu şekilde şekillendi:
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CHP Üye Sayısı: 25'ten 22'ye düştü.
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Cumhur İttifakı Üye Sayısı: 20'den 23'e yükseldi.
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Yeni Dengeler: Değişen aritmetik ile birlikte meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'na geçmiş oldu.
Siyaset Dünyasından Öne Çıkan Mesajlar
Düzenlenen katılım programında parti yöneticileri ve belediye başkanından önemli açıklamalar geldi:
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Cüneyt Yüksel (TBMM Adalet Komisyonu Başkanı): "Siyasetimizin daha fazla kucaklaşmaya ve ortak zemine ihtiyacı var. Türkiye Yüzyılı sadece AK Partililerin değil, 86 milyonun ortak hedefidir."
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Abdullah Özdemir (AK Parti İstanbul İl Başkanı): "Sadece son 7 yılda İstanbul'a 85,2 kilometre metro kazandırdık. Herkese kapımızı açacağız anlayışıyla, AK Partili olmayan vatandaşlarımızın da gönlüne girerek bu sürece dahil ediyoruz."
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Dr. Hakan Bahadır (Bahçelievler Belediye Başkanı): "Geçtiğimiz dönem mecliste muhalefette olup belediye başkanlığını kazanan nadir ilçelerdendik. Yeni katılımlarla meclis aritmetiği değişti. Kapımız Türkiye'ye hizmet etmek isteyen herkese sonuna kadar açık."