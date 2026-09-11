Bakan Gürlek tarafından yapılan açıklamada, uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında saklanarak örgütünü yönetmeye devam eden şüphelinin güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla yakalandığı duyuruldu.

Kriptolu Sistemler Üzerinden Örgütü Yönetti

Güvenlik birimlerinin tespitlerine göre, şüphelinin firari olduğu süre boyunca suç örgütü faaliyetlerini dijital ağlar üzerinden sürdürdüğü belirlendi:

'Kafe Ekonomisi, Sizin Yarattığınız Ekonomidir'
'Kafe Ekonomisi, Sizin Yarattığınız Ekonomidir'
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  • Gizli Haberleşme Ağı: Şüphelinin, uluslararası suç örgütlerinin kullandığı ANOM ve SKY ECC isimli kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine anlık talimatlar verdiği saptandı.

  • Uzun Süreli Takip: 2017'den bu yana hem yurt içinde hem de yurt dışında farklı noktalarda saklanan şüphelinin izi adım adım sürüldü.

MİT, Emniyet ve Narkotik'ten Ortak Operasyon

Kırmızı bültenle aranan örgüt liderinin yakalanması, istihbarat ve emniyet birimlerinin ortak saha operasyonuyla gerçekleşti:

  • Soruşturma Koordinesi: Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

  • Saha Operasyonu: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği baskınla İslam Yakut İstanbul'da kıskıvrak yakalandı.

Muhabir: Ayşe Jülide Özdem