Süper Lig ve alt liglerden gelen disiplin sevklerini inceleyen PFDK, sportmenliğe aykırı hareketler ve saha olayları nedeniyle verilen cezaları resmi kanallar aracılığıyla ilan etti.

Futbolcular ve Teknik Ekiplere Men ve Para Cezası

PFDK tarafından oyuncular ile teknik heyetlere verilen cezaların detayları şu şekilde gerçekleşti:

Futbolcu Cezaları: İstanbul Başakşehir'den Umut Bozok ve Göztepe'den Ogün Bayrak'a 2'şer müsabakadan men cezası verildi. Siyah-beyazlı bir oyuncuya hak mahrumiyetinin yanı sıra 100 bin TL, Fenerbahçeli oyuncuya ise 500 bin TL para cezası kesildi.

Teknik Direktör ve Antrenör Cezaları: Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin ile Erzurumspor Teknik Direktörü Ziya Akçeken'e 1'er maç men ve 100'er bin TL para cezası uygulandı. Kasımpaşa Antrenörü İlker Püren ise 3 maç men ve 100 bin TL para cezasına çarptırıldı. ON Kredi Kartı kullanıcılarına büyük avantaj! Maximum ekosistemine dahil oldu İçeriği Görüntüle

Kulüplere Para Cezası, Bazı İsimlere "Cezaya Yer Yok" Kararı

Saha olayları ve çirkin tezahürat gibi gerekçelerle kulüplere verilen idari para cezaları ile hakkında karar çıkan yöneticiler şu şekildedir:

Kulüp Cezaları: Beşiktaş Kulübü çeşitli gerekçelerle toplam 555 bin TL , Trabzonspor ve Kocaelispor 280'er bin TL , Galatasaray ise 200 bin TL para cezası aldı.

Cezaya Yer Olmadığı Kararlaştırılan İsimler: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Yöneticisi Metin Öztürk ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin hakkında ise "cezaya yer olmadığına" hükmedildi.