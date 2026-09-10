Araştırmacılar, yaklaşık 500 milyon yıllık bir biyolojik mekanizmanın kafein tarafından aktive edilmesinin hücrelerin stresle başa çıkmasına ve yaşlanmayla bağlantılı süreçlerin yavaşlamasına katkı sağlayabileceğini ortaya koydu.

Kafein hücrelerdeki enerji mekanizmasını harekete geçiriyor

Uluslararası araştırmada, insan hücreleriyle temel biyolojik benzerlikler taşıyan maya modelleri kullanılarak kafeinin hücresel etkileri incelendi.

Çalışmada, kafeinin hücresel yakıt göstergesi gibi görev yapan AMPK (AMP ile aktive olan protein kinaz) enzim sistemini doğrudan uyardığı tespit edildi. AMPK, hücrelerde enerji dengesinin korunmasında ve metabolik süreçlerin düzenlenmesinde önemli rol oynuyor.

Araştırmacılara göre bu mekanizmanın harekete geçirilmesi, hücrelerin enerji seviyelerinin düştüğü durumlarda hayatta kalmasına yardımcı olan doğal savunma süreçlerini destekliyor.

“Hücresel enerji şalterini açıyor”

Araştırmanın kıdemli yazarlarından Dr. Charalampos Rallis, hücrelerin enerji seviyeleri düştüğünde hayatta kalabilmek için AMPK sistemini devreye soktuğunu belirtti.

Rallis, elde edilen sonuçların kafeinin bu mekanizmanın aktive edilmesine doğrudan yardımcı olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Araştırma ekibinden Dr. John-Patrick Alao ise kafeinin DNA onarımı ve hücresel stres direnci gibi yaşlanmayla bağlantılı süreçleri güçlendirdiğini vurguladı.

Yaşlanmaya bağlı hastalıkların tedavisinde kullanılabilir mi?

Araştırmacılar, elde edilen bulguların gelecekte yaşlanmaya bağlı hastalıkların önlenmesi ve tedavisine yönelik yeni yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.

Çalışmanın, beslenme ve yaşam tarzı düzenlemelerinin yanı sıra yeni nesil ilaçların geliştirilmesi açısından da önemli bir temel oluşturabileceği ifade edildi.

Ancak araştırmanın maya modelleri üzerinde gerçekleştirildiği ve elde edilen sonuçların doğrudan insanlarda kafein tüketiminin yaşlanmayı yavaşlattığını kanıtlamadığı da dikkate alınmalı. İnsanlarda aynı etkinin görülüp görülmeyeceğinin belirlenmesi için daha ileri araştırmalara ihtiyaç bulunuyor.