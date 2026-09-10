Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital platformlarda ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımlarda bulundukları iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7’sinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

Adreslerde Arama Yapıldı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek ve 3 bıçak ele geçirildi. Aramalarda ayrıca Nazi sembolleri ve ırkçı sembollerin bulunduğu materyaller ile dijital cihazlara da el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.