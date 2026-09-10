CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

OVP’nin 6 Eylül’de yayımlandığını belirten Sarıbal, programda yer alan ekonomik hedeflerin gerçekçi olmadığını savundu.

Daha önceki programda 2026 yılı enflasyonunun yüzde 16 olarak hedeflendiğini hatırlatan Sarıbal, yeni programda bu hedefin yüzde 28’e çıkarıldığını söyledi.

Sarıbal, hedefteki değişimin yalnızca İran savaşı veya Körfez bölgesindeki gelişmelerle açıklanamayacağını belirterek, ekonomi yönetiminin önceki öngörülerinin başarısız olduğunu öne sürdü.

“2029’da Yüzde 9 Enflasyon Olacakmış”

Sarıbal, yeni OVP’de 2027 yılı için yüzde 21, 2028 için yüzde 13,5 ve 2029 yılı için yüzde 9 enflasyon hedeflendiğini belirtti.

Bu rakamların gerçekleşeceğine inanmadığını dile getiren Sarıbal, “Çok net söyleyelim, tutmayacak” ifadelerini kullandı.

Sarıbal’a göre programda ortaya konulan hedefler, mevcut ekonomik koşullar dikkate alındığında uygulanabilir olmaktan uzak.

“Çiftçinin Mezar Taşlarını Dikiyor”

Tarıma ayrılan kaynakların azaltılmasını da eleştiren Sarıbal, stratejik alanlara yönelik bütçe paylarının artırılmasına karşın tarım bütçesinin yüzde 30 düşürüldüğünü söyledi.

Sarıbal, çiftçinin artan girdi maliyetleri karşısında yeterli desteği alamadığını savunarak, OVP’de mazot, gübre ve ilaç fiyatlarına yönelik somut bir destek mekanizması bulunmadığını ifade etti.

CHP’li Sarıbal, “Bu Orta Vadeli Program çiftçinin hızlıca mezar taşlarını dikiyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

Sözleşmeli Tarımda Güvence Eleştirisi

Sarıbal, OVP’de yer verilen “sözleşmeli tarım” modeline ilişkin de soru işaretleri bulunduğunu belirtti.

Çiftçinin yaptığı sözleşmeler kapsamında ürün bedelinin güvence altına alınıp alınmayacağını soran Sarıbal, devlet tarafından sağlanacak bir ödeme güvencesi, taban fiyat veya maliyete dayalı bir fiyatlandırma mekanizmasının bulunup bulunmadığının belirsiz olduğunu söyledi.

Sarıbal, çiftçinin üretim maliyetlerinin enflasyon karşısında yükselmesi halinde desteklerin de buna göre artırılması gerektiğini savundu.