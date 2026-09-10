Yenimahalle Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Destek Eğitim Merkezleri, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin eğitim yolculuğuna destek olmak için kapılarını açtı.

Seviye belirleme sınavlarının ardından sınıfları belirlenen öğrenciler, ilk ders gününde öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bir araya geldi. Böylece merkezlerde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi resmen başlamış oldu.

Her yıl yoğun ilgi gören merkezlere bu yıl 3 bin öğrenci kayıt yaptırdı.

LGS ve YKS’ye ücretsiz hazırlık

2017 yılından bu yana 25 binden fazla öğrenciye eğitim desteği sağlayan Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri’nde farklı sınıf düzeylerine yönelik kurslar düzenleniyor.

Yeni dönemde LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilerin yanı sıra 6, 7, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik okula yardımcı eğitimler de verilecek.

Ücretsiz sunulan kurslarla öğrencilerin akademik başarılarının desteklenmesi, velilerin ise eğitim giderleri konusunda yükünün azaltılması hedefleniyor.

Eğitim 6 farklı noktada sürüyor

Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri, ilçenin farklı bölgelerinde bulunan 6 ayrı merkezde öğrencilere hizmet veriyor.

Merkezler ve eğitim düzeyleri şöyle:

Demetevler: Ortaokul

Ortaokul Karşıyaka: Ortaokul ve lise

Ortaokul ve lise Ragıp Tüzün: Lise

Lise Cumhuriyet Akademisi: Ortaokul ve lise

Ortaokul ve lise Şentepe: Ortaokul

Ortaokul Şentepe Sosyal Tesisleri: Ortaokul

Yenimahalle Belediyesi, ücretsiz eğitim hizmetleriyle öğrencilerin sınavlara daha güçlü hazırlanmasına ve okul başarılarının artırılmasına katkı sunmayı sürdürüyor.