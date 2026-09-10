Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Veriler, sanayi sektöründe üretimin hem yıllık hem de aylık bazda gerilediğini ortaya koydu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe üretim yıllık bazda yüzde 3,8 azaldı. Aynı dönemde imalat sanayi üretim endeksi yüzde 0,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 5,6 düşüş görüldü.

Aylık bazda da üretim geriledi

Temmuz ayının bir önceki ayla karşılaştırılmasında ise üç ana sanayi grubunda da düşüş yaşandı.

Buna göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi aylık bazda yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,2 geriledi.

TÜİK'in açıkladığı veriler, temmuz ayında sanayi üretiminde özellikle madencilik ile enerji sektörlerindeki düşüşlerin öne çıktığını gösterdi.