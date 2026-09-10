Yeşilhisar ilçesine bağlı Doğanlı Mahallesi Oluklu Yer mevkisindeki tarım arazisinde saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin Ortasından Canlı Kurtarıldı: "100 Sefer Anons Yaptım, Yazık Günah Değil mi?"

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 100 dönümlük arazi zarar görürken, söndürme çalışmaları sırasında duygusal anlar yaşandı:

Muhtar Fark Etti, İtfaiye Zamana Karşı Yarıştı: Söndürme esnasında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağayı fark eden Doğanlı Mahallesi Muhtarı İzzet Doğan durumu hemen ekiplere bildirdi. İtfaiye erleri, hayvanı alevlerin arasından çıkararak üzerine su tuttu ve hayatta kalmasını sağladı. Mersin'deki orman yangını kontrol altında! İçeriği Görüntüle

Israrlı Uyarılara Tepki: Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansırken, Mahalle Muhtarı İzzet Doğan'ın mahalle sakinlerine yönelik tepkisi dikkat çekti. Doğan'ın kayıtlarda, "Günah, ayıp. 50 sefer paylaşım yaptım, 100 sefer anons yaptım. Hâlâ ateş yakıyorsunuz. Yazık günah değil mi? Bir sürü canlı hayvan var, bir sürü mahsul var" sözleriyle isyan ettiği görüldü.

Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını tamamlarken, yangının çıkış nedeninin netleşmesi için geniş çaplı inceleme başlatıldı.