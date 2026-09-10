Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) Ankara tarafından düzenlenen Girişimcilik ve Liderlik Zirvesi 2026, gençleri, girişimcileri, profesyonelleri, akademi dünyasını, kamu ve sivil toplum temsilcilerini Ankara’da bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; bu yıl dördüncüsü düzenlenecek GLZ’26’nın ana teması “Sürdürülebilir Gelecek İçin” olarak belirlendi. Zirvede sürdürülebilirlik yalnızca çevresel bir konu olarak değil; geleceğin yaşam biçimlerini, iş dünyasını, girişimciliği ve liderlik anlayışını şekillendiren kapsamlı bir dönüşüm alanı olarak değerlendirilecek.

COP31’e doğru ilerlenen süreçte gerçekleştirilecek zirvede, iklim krizi ve geleceğin iş dünyasının yanı sıra etki odaklı girişimcilik, yeni nesil liderlik ve toplumsal dayanıklılık gibi başlıklar da gündeme taşınacak.

ZİRVE GREENLAB ATÖLYELERİYLE BAŞLAYACAK

GLZ’26 programının ilk bölümünde katılımcıların aktif olarak yer alacağı GreenLab atölyeleri düzenlenecek. Eş zamanlı gerçekleştirilecek atölyelerde sürdürülebilirlik; geleceğin iş dünyası, iletişim, iklim politikaları ve gençlik katılımı eksenlerinde ele alınacak.

Program kapsamında; GreenLab Skills: Geleceğin İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Yetkinlikleri, GreenLab Voice: Dear Earth: Sürdürülebilir İletişim, GreenLab Climate: İklim Görevi: COP31 | İklim Krizini Çöz, Politikayı Sen Tasarla!, GreenLab Civic: Gençlik Katılımı Simülasyonu başlıklarıyla katılımcılara farklı deneyim ve öğrenme alanları sunulacak.

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