Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri, terörle mücadele operasyonları, hudut güvenliği, uluslararası görevler ve savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

NATO İletişimcileri Ankara’da Bir Araya Geldi

Aktürk, yeni konseptler ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda müttefiklerin birlikte çalışabilirliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığının, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin koordinatörlüğünde 7-10 Eylül tarihleri arasında NATO İletişimciler Konferansı'na ev sahipliği yaptığını belirten Aktürk, konferansa 42 ülkeden alanında uzman 542 iletişimcinin katıldığını bildirdi.

Konferansta NATO'nun stratejik iletişim kapasitesinin geliştirilmesi, dezenformasyona karşı dayanıklılığın artırılması ve müttefikler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı.

Görüşmelerde ayrıca güncel güvenlik ortamındaki iletişim yaklaşımları, stratejik iletişimin geleceği, değişen bilgi ve iletişim ortamının ortaya çıkardığı fırsat ve tehditler, bilişsel alandaki gelişmeler ile yapay zeka araçlarının etkin kullanımı değerlendirildi.

2 PKK’lı Terörist Teslim Oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Aktürk, hafta içerisinde 2 PKK’lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Hudut güvenliğine ilişkin de bilgi veren Aktürk, hafta içerisinde sınırları yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 790 kişinin yakalandığını, 887 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini söyledi.

Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 10 bin 445, engellenenlerin sayısının ise 49 bin 394 olduğunu belirten Aktürk, Iğdır ve Hakkari hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.

Libya’da 362 Misafir Askeri Personele Eğitim

Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası görevleri kapsamında bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı sağlamaya devam ettiğini belirten Aktürk, Libya'da yürütülen eğitim faaliyetlerine de değindi.

40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından Libya'nın doğu ve batı bölgelerindeki Silahlı Kuvvetler mensubu 362 misafir askeri personelin katılımıyla gerçekleştirilen “Komando Temel Eğitimi”nin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Aktürk, Türkiye'nin Libya'nın birlik ve bütünlüğü ile kalıcı istikrarına büyük önem verdiğini belirterek, “Tek Libya, Tek Ordu” hedefi doğrultusunda Libya'nın doğusu ve batısıyla ilişkilerin geliştirilmeye ve askeri eğitim ile iş birliği faaliyetlerinin sürdürülmeye devam edeceğini ifade etti.

MSB’den İsrail Açıklaması

İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını sistematik şekilde sürdürdüğünü belirten Aktürk, bölge halkının göçe zorlanmaya devam ettiğini söyledi.

Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 300'ü, yaralananların sayısının ise 12 bin 300'ü aştığını aktaran Aktürk, Gazze'de ise ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana bin 300'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitirenlerin toplam sayısının yaklaşık 75 bine ulaştığını ifade etti.

Dünya Gıda Programının Gazze nüfusunun üçte ikisinin kritik veya acil düzeyde açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirdiğini belirten Aktürk, uluslararası topluma İsrail'in politikalarına karşı somut ve etkili tedbirler alma çağrısında bulundu.

TSK’nın Tatbikat ve Eğitim Takvimi Yoğun

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hazırlık seviyesini korumak amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Aktürk, farklı ülkelerde gerçekleştirilen tatbikatlara ilişkin bilgi verdi.

31 Ağustos'ta Kırklareli'de başlayan Şehit Personel Yarbay Rasim Sayın Yıldırım Seferberlik Tatbikatı ile 7 Eylül'de Macaristan'da başlayan Air Wolf Hunting Arama Kurtarma Tatbikatının yarın sona ereceğini belirtti.

Aktürk, 31 Ağustos-25 Eylül tarihleri arasında Portekiz'de Repmus İnsansız Deniz Sistemlerinin Denenmesi, Tunus'ta Phoenix Express Deniz Güvenliği, Bulgaristan'da Triton Mayın Harekatı ve Portekiz'de NATO Bold Machina Deniz Özel Harekatı tatbikatlarına katılım sağlandığını söyledi.

11 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında ise Özbekistan'da Sonsuz Kardeşlik-V Özel Kuvvet, Romanya'da Burebista Fiili Hava ile Eastern Shield Hava/Dron Savunma tatbikatlarına iştirak edilmesinin planlandığını aktardı.

Romanya’da F-16’lı Eğitim Uçuşu

NATO Müttefik Hava Komutanlığınca yürütülen Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında Romanya'nın NATO hava sahasında 14 Eylül'de gerçekleştirilecek eğitim uçuşuna Türkiye'nin de katılacağını belirten Aktürk, faaliyete 2 F-16 ve 1 tanker uçağıyla iştirak edileceğini açıkladı.

Envantere Yeni Silah ve Sistemler Girdi

Yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Aktürk, son bir haftada gerçekleştirilen teslimatları da açıkladı.

MKE tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığına çeşitli adet ve çaplarda silah ve mühimmat, savunma sanayi paydaşlarına orta menzilli füze yakıt çubuğu ve Altay tankı ana silah sisteminin teslim edildiğini bildiren Aktürk, ASELSAN tarafından da Hava Kuvvetleri Komutanlığına Hassas Güdüm Kiti (HGK-84) ve Lazer Güdüm Kiti (LGK-82) teslimatlarının gerçekleştirildiğini söyledi.

MKE'nin Mısır'daki 2'nci El-Alameyn Hava Fuarı ile Polonya'daki MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na katıldığını belirten Aktürk, MSPO kapsamında MKE ile Polonya'nın savunma sanayi kuruluşlarından PGZ arasında hava savunma sistemleri alanında iş birliğine yönelik Mutabakat Zaptı imzalandığını açıkladı.

Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Başvuruları Sürüyor

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri 2026 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini başvurularının 7 Eylül'de başladığını ve 7 Ekim'e kadar devam edeceğini bildirdi.

Batık Gemiler İçin Arama Kurtarma Sürüyor

Aktürk, KKTC açıklarında ve Marmara Denizi'nde meydana gelen gemi kazalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos'ta KKTC'nin Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan vatandaşlar ile 2 Eylül'de Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin kayıp mürettebatına yönelik arama kurtarma faaliyetlerinin Deniz Kuvvetlerine ait unsurlar tarafından 7 gün 24 saat sürdürüldüğünü söyledi.

Aktürk, kazalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

İzmir’in Kurtuluşunun 104’üncü Yıl Dönümü Kutlandı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutlayan Aktürk, Sakarya Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünü de şimdiden kutladıklarını belirtti.

Aktürk ayrıca Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümünü kutlayarak, Nuri Killigil Paşa ile komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun şehit ve gazilerini andı.

Aktürk, 16 Eylül 1890'da dönüş yolunda fırtınaya yakalanarak batan Ertuğrul Fırkateyninin şehitlerini de rahmet ve minnetle yad etti.