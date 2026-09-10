Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 103’üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında Ankara’da düzenlenen etkinliklerin ilk adresi Anıtkabir oldu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; program, saat 09.15’te Anıtkabir Aslanlı Yol girişinde buluşmayla başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki parti heyeti, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi.

Saat 10.00’da Atatürk’ün mozolesine çelenk sunuldu. Saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Kılıçdaroğlu, deftere yazdığı mesajda CHP’nin 103’üncü kuruluş yıl dönümünde 9 Eylül’ün bağımsızlık ve kuruluş ruhuyla Atatürk’ün huzurunda olduklarını belirterek, Cumhuriyet’i ikinci yüzyılında demokrasiyle taçlandırma ve millet egemenliğini eksiksiz hâkim kılma sözü verdi. Anıtkabir programının ardından CHP’nin ikinci Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabri ziyaret edildi. Saat 10.30’da gerçekleştirilen ziyarette İnönü’nün mozolesine de çelenk sunuldu.

103 YILLIK MİRAS MASAYA YATIRILDI

CHP’nin 103’üncü kuruluş yıl dönümü programının ikinci bölümü Genel Merkez’de gerçekleştirildi. Saat 15.00’te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında; Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, il başkanları ile kadın ve gençlik kolları yöneticilerinin katılımıyla “Geçmişin ve Geleceğin Tespiti” başlıklı geniş katılımlı toplantı düzenlendi.

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