Programa; geçmiş dönem bakanları, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek federasyon başkanları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Siyaset ve STK Dünyasından Yoğun Katılım

Geleneksel kültürün geleceğe aktarılması amacıyla gerçekleştirilen organizasyon, geniş bir protokol ve STK katılımına sahne oldu. Programda yer alan isimler ve temsil ettikleri kurumlar şu şekildedir:

Eski Bakanlar ve Milletvekilleri: Geçmiş Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Geçmiş Dönem Turizm Bakanı ve Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı İlhan Aküzüm, 23. Dönem Ardahan Milletvekili Saffet Kaya.

Federasyon ve Dernek Başkanları: Kars, Ardahan, Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar, Çankırı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Adem Can, Türkiye Nakliyeciler Federasyonu Genel Başkanı Deniz Yük, Kars Dernekler Federasyonu Başkanı Nuri Deniz.

Başkan Özarslan: "Âşıklar Millî ve Manevi Haykırışın Gerçek Adıdır"

Ev sahibi Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, konuşmasında öz kimlik, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Sivas doğumlu olduğunu ancak Karslı bir aileden geldiğini belirten Özarslan, "Bizler milliyetçi, maneviyatçı ve muhafazakâr aile evlatlarıyız. Bu muhkem topraklarda bizler olduğumuz müddetçe İlâ-yı Kelimetullah davası her zaman yaşayacaktır. 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışıyla vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan eski Bakan Ahmet Arslan ise âşıklık geleneğinin yalnızca bir müzik türü olarak görülmemesi gerektiğini, Âşık Şenlik gibi isimlerin toplumsal hafıza ve kültür taşıyıcısı olduğunu dile getirdi.

Sahne Alan 11 Âşık Atışmalarıyla Geceye Renk Kattı

Halk kültürünün önemli ögelerinden olan âşıklık sanatının icra edildiği gecede toplam 11 usta âşık sahne aldı. Âşıkların seslendirdiği türküler ve karşılıklı atışmaları katılımcılar tarafından büyük beğeniyle takip edildi.

Sahnede yer alan âşıklar şu isimlerden oluştu:

Beyzade Aslan, Mustafa Aydın, Maksut Koca, Kul Nuri,

Zeki Erdalı, Recep Ateş, Selahattin Dündar, Adem Aydın,

Muhlis Denizer, İsmail Aladağlı ve Zeynel Çınar.

Programın sonunda Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a geleneksel sanata ve âşıklara sunduğu katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.