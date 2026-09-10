CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'den OVP eleştirisi: En büyük sapma enflasyonda

Sarı, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’a (OVP) ilişkin değerlendirmelerde bulundu. OVP'deki hedeflerin önemli ölçüde saptığını savunan Sarı, en büyük sapmanın enflasyon hedeflerinde yaşandığını söyledi.

2026 yılı için bir önceki OVP'de yüzde 16 olarak belirlenen enflasyon hedefinin yeni programda yüzde 28'e yükseltildiğini belirten Sarı, 2027 yılı için daha önce yüzde 9 olarak açıklanan enflasyon hedefinin ise yüzde 21'e çıkarıldığını ifade etti.

Sarı, söz konusu değişikliklerin ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve savaşlarla açıklanamayacağını savundu.

Üsküdar Belediyesi açıklaması

Üsküdar Belediyesi'ndeki seçim sürecine de değinen Sarı, CHP'nin belediyenin yeniden CHP'de kalması için gerekli iş birliğini sağladığını söyledi.

Sarı, seçim sürecinde üç gün boyunca bölgede çalışma yürüttüklerini belirterek, CHP listelerinden seçilen bazı belediye meclis üyelerinin AK Parti'ye oy verdiğini savundu. CHP Sözcüsü, partilerinin Üsküdar Belediyesi'nin AK Parti tarafından kazanılmaması için ellerinden geleni yaptıklarını ancak başarılı olamadıklarını ifade etti.

Sarı, 2029 yerel seçimlerinde Üsküdar halkının yeniden CHP'yi tercih edeceğine inandığını söyledi.

CHP kongre takvimi belli oldu

CHP'nin kongre sürecine ilişkin de bilgi veren Sarı, il ve ilçe başkanlıklarıyla ilgili hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı.

Sarı'nın verdiği bilgilere göre, 28 Ekim'de üye çizelgeleri askıya çıkarılacak, 11 Kasım'da ilçe kongre delege seçimleri başlayacak. 12 Aralık'tan itibaren ilçe kongreleri yapılacak. İl kongreleri ise 16 Ocak'ta başlayacak.

CHP'nin il ve ilçe kongrelerinin 14 Şubat'ta tamamlanmasının planlandığını belirten Sarı, bu tarihin ardından Parti Meclisi'nin toplanarak kurultay tarihini belirleyeceğini söyledi.

Sarı ayrıca, bu tarihe kadar mahkeme kararının kesinleşmesini beklediklerini ifade ederek partiden ayrılan isimlere CHP'ye dönmeleri çağrısında bulundu.

Müslim Sarı'dan Mansur Yavaş mesajı

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarı, Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine de değindi.

Cumhurbaşkanı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarının görüşülmesinde ilkesel olarak bir problem olmadığını belirten Sarı, belediye başkanlarının merkezi hükümetle ilgili konularda taleplerini Cumhurbaşkanı'na iletebileceğini söyledi.

Ancak görüşmenin 9 Eylül tarihine denk gelmesinin kamuoyu açısından sorun oluşturduğunu ifade eden Sarı, CHP'nin 9 Eylül etkinliğine bütün belediye başkanlarının özel kalemleri aracılığıyla davet edildiğini söyledi.

Sarı, Mansur Yavaş'ın CHP'nin belediye başkanı ve üyesi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Belediye Başkanımızın siyasal tabanı ile kurduğu ilişki başka bir şeydir, bir siyasi partiye aidiyet hissetmek başka bir şeydir. Bunların her ikisini birbiriyle karıştırmamak gerekir.”

CHP Genel Merkezi olarak Mansur Yavaş'ın 9 Eylül günü Ankara'da düzenlenen etkinliğe katılmasını beklediklerinibelirten Sarı, Yavaş'ın siyasi aidiyetinin CHP olduğunu ifade etti.