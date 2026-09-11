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Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 21 milyon 10 bin lira olduğu belirtildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ile Türk Ceza Kanunu'nun 186'ncı maddesine muhalefet suçlarından 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde gümrük kaçağı ürünlere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

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