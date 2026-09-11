Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde gümrük kaçağı ürünlere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ile Türk Ceza Kanunu'nun 186'ncı maddesine muhalefet suçlarından 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
21 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.
Operasyonlarda;
- 16 bin kilogram muhtelif gıda,
- 100 bin adet gıda paketi,
- 200 paket sigara,
- 168 adet cep telefonu aksesuarı,
- 50 adet elektronik sigara,
- 11 adet cep telefonu
ele geçirildi.
Ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 21 milyon 10 bin lira olduğu belirtildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA