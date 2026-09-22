Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırının ardından Milli Eğitim Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 22 Eylül 2026 Salı günü sabah saatlerinde okulun dışında meydana gelen saldırının ilk anından itibaren emniyet ve sağlık ekipleri başta olmak üzere ilgili bütün birimlerin harekete geçtiği belirtildi.

Olayla ilgili geniş kapsamlı tahkikat başlatıldığı bildirilirken sürecin Bakanlık tarafından yakından takip edildiği kaydedildi. Manisa il müfettişlerinin yürüttüğü çalışmalara ek olarak üç Bakanlık müfettişinin de saldırıyı bütün yönleriyle incelemek üzere görevlendirildiği ve kente gönderildiği açıklandı.

Psikososyal destek ekipleri sahada

Açıklamada, saldırıdan etkilenen öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek ekiplerinin bölgede rehabilitasyon çalışmalarına başladığı ifade edildi.

İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretime 22 Eylül Salı günü ara verildiği duyuruldu.

Bakanlık, hastanelere sevk edilen ve tedavileri devam eden yaralılara acil şifa dilerken olayda hayatını kaybeden öğrencinin yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı dileklerini iletti.