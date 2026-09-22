Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre saldırının ardından kaçan şüpheli, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 2011 doğumlu, 9/C sınıfı öğrencisi H.O. olduğu belirlendi. Olayda yaralanan öğrenci sayısının ise 10’a yükseldiği bildirildi.

Saldırıda 16 yaşındaki I.O. ile aynı yaştaki B.S. ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan iki öğrencinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaralı öğrencilerin isimleri açıklandı

Saçma isabet etmesi sonucu yaralanan diğer öğrencilerin ise 16 yaşındaki K.F.Y., 15 yaşındaki H.E.B., 17 yaşındaki K.B., 17 yaşındaki A.G., 16 yaşındaki B.T., 16 yaşındaki M.K., 16 yaşındaki N.M. ve 14 yaşındaki R.D. olduğu belirtildi.

İhbar üzerine okul çevresine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Saldırının nedeni ve silahın nasıl temin edildiği araştırılırken olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Resmi makamlar, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.