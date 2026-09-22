Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) açıklama yayımladı.

Olayın hassasiyetle takip edildiği belirtilen açıklamada, medya kuruluşlarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklar ile gençlerin ruh sağlığını gözeterek sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

RTÜK, bilgi kirliliğinin önlenmesi ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için yalnızca yetkili resmi makamların açıklamalarının esas alınmasını istedi. Olay anına ait şiddet içeren, travmatik, korkutucu ve kargaşaya yol açabilecek görüntülerin paylaşılmaması gerektiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgilere yer verilmemesi; öğrencilerin, ailelerin ve eğitim camiasının mahremiyetine özen gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

RTÜK, toplumsal hassasiyetleri zedeleyen veya şiddeti özendirici nitelik taşıyan yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım sürecinin işletileceğini duyurdu.