Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde katıldığı “100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri” etkinliğinde Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik mesajlar verdi. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025’te 38 milyar doları aştığını belirterek, Başkan Donald Trump ile belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin ulaşılabilir olduğunu söyledi.

Erdoğan’dan Türkiye-ABD ilişkileri mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in 81. Genel Kurulu’na katılmak üzere bulunduğu ABD’nin New York kentinde, “100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri” etkinliğine katıldı.

Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirilen görüşmelere de değinerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı alanlarında ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Türkiye-ABD ticaretinde 100 milyar dolar hedefi

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin siyasi ilişkileri destekleyen unsurların başında geldiğini belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda iki katına çıktığını söyledi.

Erdoğan, 2025 yılında 38 milyar doları aşan Türkiye-ABD ticaret hacminin 2026'nın ilk 8 ayında 28 milyar dolara ulaştığını belirterek, yıl sonunda 40 milyar dolar seviyesinin aşılmasının beklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini “gerçekçi ve ulaşılabilir” olarak nitelendirdi.

Erdoğan: Türkiye 1,8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, göreve geldiklerinde 236 milyar dolar seviyesinde olan milli gelirin bugün 1,8 trilyon dolara ulaştığını söyledi.

Kişi başına düşen gelirin 3 bin 600 dolar seviyesinden 2026 sonunda 20 bin doların üzerine çıkacağını belirten Erdoğan, son 24 yılda Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırım miktarının da 300 milyar dolara yaklaştığını ifade etti.

Erdoğan, 2023'te meydana gelen depremlerin ardından bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin ise 455 binden fazla konutun tamamlanarak depremzedelere teslim edildiğini söyledi.

ABD'li yatırımcılara Türkiye çağrısı

Yeni bir yatırım hamlesi başlattıklarını belirten Erdoğan, nisan ayında açıklanan yatırım programıyla yatırımcılara yönelik teşviklerin genişletildiğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’de yatırım yapanlar için Kurumlar Vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 12,5'e indirildiğini belirterek, ABD'li yatırımcılara Türkiye'de yatırım yapma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin” ifadelerini kullanarak, ABD-Türkiye İş Konseyi ve Amerikan Ticaret Odası’ndan da Amerikalı yatırımcıların Türkiye'deki fırsatlardan yararlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürmelerini istedi.

Savunma sanayisinde işbirliği mesajı

Türkiye ile ABD arasındaki enerji, sivil havacılık ve yüksek teknoloji alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, savunma sanayisini de iki ülke arasındaki ortaklığın önemli alanlarından biri olarak gösterdi.

Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda önemli bir ihracat artışı yakaladığını belirterek, 20 yıl önce 248 milyon dolar seviyesinde olan savunma sanayisi ihracatının bugün 10 milyar doların üzerine çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki savunma sanayisi işbirliğinin ortak üretim imkanları da dahil olmak üzere çok boyutlu şekilde geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

2028'de Antalya'da yapılacak

Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin ikinci yüzyılında iki ülke arasındaki bağların daha da güçlenmesini temenni ettiğini söyledi.

Programın sonunda ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına hediye takdim edildi.