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Adreslerde ve şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda, 741 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, İ.Z, S.Y. ve C.U'yu yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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