Belediyeden yapılan açıklamaya göre, taş ocağında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Adem Uzun, göreve geldikleri ilk günden itibaren kaynak üretmeye büyük önem verdiklerini belirtti.

Daha önce Tecer ve İşhan bölgelerinde taş ocaklarını faaliyete geçirdiklerini ifade eden Uzun, bu ocaklardan elde edilen malzemelerin yol ve altyapı çalışmalarında kullanıldığını anlattı.

Uzun, bazalt malzemenin yol yapımında sağlayacağı avantaja dikkati çekerek, 'İşhan'dan elde ettiğimiz malzemeyi altyapı ve yol çalışmalarımızda kullanıyoruz. Çerçideresi'ndeki bazalt malzemesini de yollarımızın üst tabakalarında değerlendireceğiz. Böylece hizmet kalitemizi ciddi anlamda artıracağız. Daha sağlam ve uzun ömürlü yollar inşa edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Çerçideresi'ndeki bazalt rezervinin tespit edilmesi ve tesisin hayata geçirilmesinde bilimsel çalışmalardan yararlandıklarını belirten Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Yavuz Gül ve Prof. Dr. Fikret Koçbulut'a katkılarından dolayı teşekkür etti.