Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kendisine korna çalan sürücüye sinirlenen Z.K., aracıyla sürücünün önünü keserek tehditlerde bulundu. Araçtan inip sürücü ve beraberindekilerin üzerine yürüyen Z.K., olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alındı. Z.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Ankara'nın Pursaklar ilçesi Sun Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Z.K., seyir halindeyken kendisine korna çalan sürücüye sinirlendi. Aracıyla sürücünün önünü kesen Z.K., daha sonra aracından inerek sürücüyü tehdit etti ve araçtan inmesini istedi.

Sürücü ve araçtakilerin üzerine yürüdü

Z.K., bir süre sonra araçta bulunan kişilerin üzerine yürürken yaşanan gerginlik çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kimliği belirlenen Z.K. gözaltına alındı.

Korna kavgasında şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Z.K., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anına ilişkin cep telefonu görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.