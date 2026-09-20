Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Kösrelik Mesire Alanı’nda gerçekleştirildi.

“Bağımlılığa Değil, Hayata Bağlan” sloganıyla düzenlenen programa Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda yapılan konuşmaların ardından katılımcılar, mesire alanında toplu yürüyüş gerçekleştirdi.

Özarslan’dan bağımlılıkla mücadele mesajı

Etkinlikte konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın sağlıklı, sürdürülebilir ve çevre dostu yaşam konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirtti.

Belediye olarak sağlıklı yaşamı teşvik eden çalışmaları yalnızca söylem düzeyinde bırakmadıklarını ifade eden Özarslan, fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesinin önemine dikkat çekti.

Özarslan, bağımlılık, uyuşturucu, alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklara karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak gençlerin bu tür alışkanlıklardan uzak tutulmasının önemini dile getirdi.

Tişörtlerle yürüdüler

Etkinliğe katılanlar, üzerinde “Bağımlılığa Değil, Hayata Bağlan” yazılı tişörtlerle yürüyüşe katıldı.

Kösrelik Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen yürüyüşle fiziksel aktivitenin günlük hayatın bir parçası olması ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalığın artırılması hedeflendi.