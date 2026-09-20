YouTube’da videoları reklamsız izlemek isteyen milyonlarca kullanıcı, platformun ücretli Premium aboneliğini tercih ediyor.

Ancak son dönemde bazı kullanıcılar, Premium üyelikleri bulunmasına rağmen video izlerken ekranın sağ veya sol bölümünde reklam niteliğinde görseller belirdiğini söylüyor.

Videonun tamamen önüne geçmeyen ancak ekranın bir bölümünde görünen bu görseller, özellikle masaüstü ve geniş ekranlı cihazlarda kullanıcıların dikkatini çekiyor.

“Premium kullanıyorum, neden reklam görüyorum?”

Kullanıcıların tepkisinin temelinde ise beklenti ile karşılaşılan görüntü arasındaki fark bulunuyor.

Premium aboneliği tercih eden kullanıcılar, bunun karşılığında reklamsız bir izleme deneyimi bekliyor. Video sırasında ekranın herhangi bir bölümünde reklam görseliyle karşılaşılması ise bazı kullanıcıların “Reklam görmemek için neden ücret ödüyorum?” sorusunu sormasına yol açıyor.

Özellikle videonun akışını kesmese bile ekranın üzerinde veya yanında ortaya çıkan reklam görselleri, kullanıcı deneyiminde yeni bir tartışma başlatıyor.

Reklamın şekli değişti, kullanıcı tepkisi değişmedi

YouTube’daki reklamlar yalnızca videonun başında veya ortasında oynatılan videolardan ibaret değil. Kullanıcıların karşısına farklı formatlarda reklam içerikleri çıkabiliyor.

Bu nedenle izleyiciler açısından “reklamsız” ifadesinin hangi reklam türlerini kapsadığı konusu önem kazanıyor.

Premium aboneliği bulunan kullanıcıların karşılaştığı ekran içi reklam görselleri, ücretli üyeliğin kapsamına ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

“Reklamsız” abonelik ne kadar reklamsız?

Her ay abonelik ücreti ödeyen kullanıcılar için temel beklenti, video izlerken reklamlarla karşılaşmamak.

Ancak ekranın sağında veya solunda beliren reklam görselleri, bu beklentinin sorgulanmasına neden oluyor. Kullanıcıların yaşadığı deneyim, “YouTube Premium gerçekten tamamen reklamsız mı?” sorusunu yeniden gündeme taşıyor.

Öte yandan bu tür görsellerin YouTube tarafından hangi reklam formatı kapsamında sunulduğu ve Premium aboneliğinin hangi reklam türlerini kapsadığı konusunda, yaşanan spesifik durumun ayrıntıları önem taşıyor.