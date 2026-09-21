Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde trafikte tehlikeli şekilde araç kullanan sürücü, polis ekiplerinin müdahalesiyle durduruldu.
Edinilen bilgilere göre olay, dün Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı’nda meydana geldi. A.C. isimli sürücünün aracıyla trafikte makas atarak ilerlediği belirlendi.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında 90 bin lira idari para cezası uygulandı.
Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi.
Kaynak: AA