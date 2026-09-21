Berlin'de Elif Eralp'in partisi birinci oldu! İşte seçim sonuçları

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken , kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi .

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında 90 bin lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı’nda meydana geldi. A.C. isimli sürücünün aracıyla trafikte makas atarak ilerlediği belirlendi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.